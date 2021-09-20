20 Сентября 2021
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Происшествия За рубежом
столкновение грузовых поездов Русала в Гвинее (2021) | Фото: guineematin.com

В Гвинее столкнулись два грузовых поезда "Русала"

Два грузовых состава, принадлежащих дочерней компании "Русал", столкнулись в Гвинее.

По последним данным, один человек погиб, четверо пострадали. Россиян среди них нет, сообщили ТАСС в посольстве РФ.

По информации радиостанции Fim FM, инцидент произошел из-за того, что машинисты поездов не смогли связаться друг с другом.

В начале сентября стало известно о попытке государственного переворота в западноафриканской стране. Основатель "Русала" Олег Дерипаска заявил, что рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация. По его словам, 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой страны. Источники сообщали, что из-за госпереворота в Гвинее "Русал" может потерять до трети производства алюминия.

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Теги: грузовые поезда, русал, гвинея



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