В Югре после обработки 95,68% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует "Единая Россия"

Глава избирательной комиссии Югры Денис Корнеев во врем пресс-конференции подвёл итоги трёхдневного голосования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Готов озвучить результаты голосования по партийным спискам на выборах депутатов Госдумы. Обработано 95,68% протоколов. Явка – 46,43%, это для нас отрадно. Это больше, чем на выборах, состоявшихся пять лет назад. "Единая Россия" получила поддержку 41,45% избирателей, КПРФ – 18,14%, ЛДПР – 12,49%, "Новые люди" – 6,47%, "Справедливая Россия – за правду" – 5,88%", - сказал Корнеев.

Другие участники гонки не преодолели барьер в 5%. В целом, лидер явки – Нефтеюганский район. Мы это видели даже на предварительном голосовании. Итоговые результаты голосования объявим немного позже. На трёхдневное голосование наложились эпидобстановка и многоуровневость выборов. Наблюдатели или кандидаты могут быть возмущены происходящим, что также усложняет работу сотрудников участковых избирательных комиссий (УИК).

"Те, кто стали членами УИК, - волонтёры, сподвижники, те, кто принесли в жертву своё время и силы ради решения государственной задачи. На 741 участке было более 5 тыс. наблюдателей. Они представляли партии, кандидатов на муниципальных выборах. Важный институт – общественное наблюдение. Мы всегда с уважением относимся к его организации, потому что оно проходит в интересах избирателей. На базе Общественной палаты работал Центр общественного наблюдения. Помимо дополнительного контроля речь идёт о средстве улучшения избирательной системы", - сказал Корнеев.

Досрочно проголосовали на федеральных выборах 31 тыс. югорчан. Все санэпидограничения соблюдали, в частности, и при голосовании в труднодоступных территориях. Трёхдневное голосование помогло развести потоки голосовавших.