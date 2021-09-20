Сегодняшний "народный сход" КПРФ в центре Москвы будет несанкционированным

Московская мэрия отказалась согласовать массовые акции КПРФ. Ранее партия подала заявления на проведение мероприятий 20, 21 и 25 сентября. В КПРФ называют это "народным сходом для обсуждения результатов думских выборов".

Предположительно, первый "сход" пройдет сегодня на Пушкинской площади. Заявлено до 5 тыс. участников.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии.