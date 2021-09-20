ЦИК: На выборах в Госдуму всего проголосовали 200 тысяч жителей Донбасса

На выборах в Госдуму приняли участие чуть больше 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР. Об этом заявил замглавы ЦИК Андрей Буров.

По его словам, всего из ДНР и ЛНР было подано 162 тысячи заявок на участие в дистанционном голосовании, проголосовали из них 93%, то есть около 151 тысячи человек. Еще около 50 тысяч проголосовали очно в Ростовской области, куда из республик три дня ездили автобусы.

При этом, скорее всего, жители ДНР и ЛНР добавили "Единой России" голосов в регионе. По итогам конкретно электронного голосования в Ростовской области у партии власти 66%. В других регионах, где тоже проходило электронное голосование, у единороссов намного меньше голосов - около 40% или чуть больше. Только в Севастополе более 50%. Это связано с тем, что у жителей Донбасса партия "Единая Россия" более тесно ассоциируется с Россией вообще.

В итоге в Ростовской области "Единая Россия" набрала 52% голосов. Результаты голосования именно жителей ДНР и ЛНР неизвестны, но если исходить из общей численности проголосовавших в регионе и считать, что жители ДНР и ЛНР в 90% случаев голосовали за партию власти, то выходит, что они добавили "Единой России" примерно 6% голосов, то есть без них было бы около 46%. При поддержке на уровне 80% у "Единой России" получается добавка 4%. Иными словами, результаты голосования жители Донбасса принципиально не изменили.

Всего в Ростовской области право голоса имеют почти 3,2 млн избирателей, проголосовали 50%, поэтому 200 тысяч голосов из Донбасса имеют небольшой вес и повлияли незначительно.

Всего гражданами России в ДНР и ЛНР уже стали более 600 тысяч человек, то есть проголосовали около трети, но участвовать в электронном голосовании могли не все, так как для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Фактическая явка гораздо выше, однако оценить ее трудно.