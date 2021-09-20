20 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
депутат заксобрания свердловской области валерий савельев (2011) | Фото: Накануне.RU

Бизнесмен Савельев проиграл лидеру коммунистов Ивачеву на выборах в ЗакСО

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев обогнал на голосовании в заксобрание Свердловской области бизнесмена, основателя компании AVS Group Валерия Савельева. Об этом рассказал сам Ивачев на своей странице в Facebook.

"КПРФ получила 23% голосов в Законодательное собрание Свердловской области. Вероятнее всего, это шесть мандатов. По одномандатным округам победили: Букреев Евгений Михайлович (Кировградский) и Ивачев Александр Николаевич (Чкаловский)", - сообщил депутат.

Савельев также избирался в заксобрание по Чкаловскому одномандатному округу от партии "Единая Россия". Секретарь реготделения партии Виктор Шептий также подтвердил, что "единороссы" уступили мандаты по двум из 25 округов: в Кировградском и Чкаловском.

Напомним, что "ЕР" по спискам значительно ухудшила результат, в 2016 году на выборах в заксобрание партия власти набрала 40,26%, а сейчас порядка 36,11%.

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Теги: Савельев, Ивачев, ЗакСО, выборы



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