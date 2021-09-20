Песков не знает, встречался ли Путин с Медведевым перед его болезнью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, общался ли недавно Владимир Путин с замруководителя Совбеза Дмитрием Медведевым, который заболел.

"Я не располагаю такой информацией", - цитирует Пескова РИА Новости.

19 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что лидер партии Дмитрий Медведев не будет присутствовать в штабе "ЕР" при подведении итогов выборов в Госдуму.

По словам Турчака, Медведев приболел, "у него сильный кашель".

Напомним, Путин на прошлой неделе ушел на самоизоляцию, так как в его окружении выявлено "несколько десятков" случаев коронавируса. Сам президент здоров. По словам Пескова, президент чувствует себя прекрасно и продолжает работать дистанционно.