20 Сентября 2021
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Политика В России
Дмитрий Медведев (2021) | Фото: Накануне.RU

Песков не знает, встречался ли Путин с Медведевым перед его болезнью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, общался ли недавно Владимир Путин с замруководителя Совбеза Дмитрием Медведевым, который заболел.

"Я не располагаю такой информацией", - цитирует Пескова РИА Новости.

19 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что лидер партии Дмитрий Медведев не будет присутствовать в штабе "ЕР" при подведении итогов выборов в Госдуму.

По словам Турчака, Медведев приболел, "у него сильный кашель".

Напомним, Путин на прошлой неделе ушел на самоизоляцию, так как в его окружении выявлено "несколько десятков" случаев коронавируса. Сам президент здоров. По словам Пескова, президент чувствует себя прекрасно и продолжает работать дистанционно.

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Теги: дмитрий песков, дмитрий медведев, болезнь, владимир путин



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