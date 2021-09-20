Поклонская высказалась о выборах в Госдуму и своей будущей карьере

Депутат Госдумы уходящего созыва Наталья Поклонская высказалась о прошедших выборах. Она не стала поздравлять однопартийцев из "Единой России", а только пожелала новым народным избранникам "оправдать доверие".

"Состоялись выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Желаю всем новым избранникам оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны", - написала Поклонская в Telegram-канале.

Она добавила интриги в прогнозы о будущей работе: "Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере".

Напомним, ранее появилась информация о том, что Поклонская станет послом России в африканской стране Кабо-Верде. Сама она заявляла, что не прочь вернуться в кресло прокурора Крыма.