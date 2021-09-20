Вице-губернатором Челябинской области назначен экс-замминистра РФ
Заместителем губернатора Челябинской области назначен Александр Козлов. К работе он приступит с 21 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Александр Козлов будет координировать реализацию государственной политики в сфере развития информационного общества в регионе и курировать вопросы развития цифровых технологий.
Напомним, в сентябре заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов ушел в отставку. В документе сообщалось, что Козлов освобожден от должности по его просьбе.
До февраля 2020 года он был министром информационных технологий Челябинской области.