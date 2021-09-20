В Челябинской области подвели итоги выборов в Госдуму

В Челябинской области после обработки 100 протоколов "Единая Россия" набирает 34,31% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Предварительные итоги опубликованы на сайте облизбиркома, передает корреспондент Накануне.RU.

За КПРФ в регионе проголосовало 19,69%, за "Справедливую Россию – За правду" - 17,25%, ЛДПР получает 7,83%, партия "Новые люди" – 8,3%.

В Челябинском одномандатном округе, по предварительным данным, избиратели поддержали "единоросса" Владимира Павлова, за него проголосовало 31,5%. В Металлургическом районе побеждает кандидат от "ЕР" Владимир Бурматов (50,8%). В Коркинском одномандатном округе – Валерий Гартунг от "Справедливой России" (46,78%). В Магнитогорском одномандатном округе больше всего голосов набрал действующий депутат Госдумы от "ЕР" Виталий Бахметьев (40,63%), а в Златоустовском округе - "единоросс" Олег Колесников (34,75%).

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году у "Единой России" было 38,19% голосов, у КПРФ – 12,02%, у ЛДПР – 16,73%, у "Справедливой России" – 17,48%.

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 46,54% избирателей.