20 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Сергей Обертас (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области подвели итоги выборов в Госдуму

В Челябинской области после обработки 100 протоколов "Единая Россия" набирает 34,31% голосов избирателей на выборах в Госдуму. Предварительные итоги опубликованы на сайте облизбиркома, передает корреспондент Накануне.RU.

За КПРФ в регионе проголосовало 19,69%, за "Справедливую Россию – За правду" - 17,25%, ЛДПР получает 7,83%, партия "Новые люди" – 8,3%.

В Челябинском одномандатном округе, по предварительным данным, избиратели поддержали "единоросса" Владимира Павлова, за него проголосовало 31,5%. В Металлургическом районе побеждает кандидат от "ЕР" Владимир Бурматов (50,8%). В Коркинском одномандатном округе – Валерий Гартунг от "Справедливой России" (46,78%). В Магнитогорском одномандатном округе больше всего голосов набрал действующий депутат Госдумы от "ЕР" Виталий Бахметьев (40,63%), а в Златоустовском округе - "единоросс" Олег Колесников (34,75%).

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году у "Единой России" было 38,19% голосов, у КПРФ – 12,02%, у ЛДПР – 16,73%, у "Справедливой России" – 17,48%.

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 46,54% избирателей.

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Теги: выборы, Госдума, итоги,



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