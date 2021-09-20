В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов

В Кремле готовят встречу Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он не уточнил, когда именно состоится мероприятие. О дате встречи будет объявлено позднее.

Напомним, Путин на прошлой неделе ушел на самоизоляцию, так как в его окружении выявлено "несколько десятков" случаев коронавируса. Сколько продлится карантин, неизвестно, представитель Кремля отмечал, что решение принимают врачи.

Сам президент здоров. По словам Пескова, президент чувствует себя прекрасно и продолжает работать дистанционно.

"На этой неделе в основном продолжатся мероприятия в режиме видеоконференции", - цитирует его "Интерфакс".