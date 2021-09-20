Зюганов призвал сторонников КПРФ защищать результаты выборов "как подольские курсанты – Москву"

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех сторонников партии "защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву".

На пресс-конференции по поводу подведения итогов выборов в Госдуму коммунисты заявили, что не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по Москве.

"Данные электронного голосования по Москве мы не признаём и не признаем", - заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков.

"Мы будем доказывать и убеждать страну, что нужно восстать и бороться против цифровых новаций", - добавил Новиков.

Предположительно, именно результаты ДЭГ изменили расклад по ряду одномандатных округов в Москве, все представители КПРФ на выборах в округах проигрывают.