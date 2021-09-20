Удальцова уступила кандидатке от "ЕР" при подсчете последнего процента протоколов

После подсчета 100% бюллетеней, поданных на очных выборах в Госдуму в Москве, выдвиженка от КПРФ Анастасия Удальцова уступила лидерство в 201-м одномандатном округе представительнице "Единой России" Светлане Разворотневой. Как отмечает РБК, Удальцова лидировала вплоть до обработки 99% протоколов.

Отметим, что еще не опубликованы данные дистанционного электронного голосования по Москве, но, вероятно, они уже включены в итоговую цифру и как раз и внесли кардинальные изменения в расстановку сил.

Победа Разворотневой в 201-м округе означает, что в Москве не осталось ни одного избирательного округа, в котором выигрывал бы представитель оппозиции. Правда, в 198-м округе побеждает представительница "Справедливой России – За правду" Галина Хованская, но оппозиционные силы отказываются ее считать "своей", поскольку ее кандидатура была предложена в так называемом "списке Собянина", а значит – полагают в оппозиционных партиях – согласована с действующими властями.

Отметим, что Удальцова также входила в региональный партийный список КПРФ от Москвы, но, в отличие от Валерия Рашкина, Сергея Обухова и Дениса Парфенова, находится в нем на 21-й строчке, то есть без шансов попасть в Госдуму.