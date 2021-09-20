Стали известны предварительные итоги выборов депутатов думы Югры по одномандатным округам
По предварительным данным, представители "Единой России" одерживают победу по всем одномандатным округам на выборах в думу Югры, об этом сообщил Накануне.RU источник в региональном штабе партии власти.
В Белоярском одномандатном округе №1 победу одержал Леонид Михалко (50% голосов), в Няганском округе №3 – Андрей Осадчук (40%), Ханты-Мансийском округе №5 – Николай Ташланов (45%), Нефтеюганском округе №6 – Владимир Семёнов (60%), Пять-Яхском округе №8 – Сергей Елишев (35%), Когалымском округе №15 – Андрей Ковальский (40%), Мегионском округе №16 – Алексей Андреев (40%), Нижневартовских округах №17-19 – Наталья Западнова (30%), Сергей Великий (40%), Борис Хохряков (45%).
Ранее стало известно, что, по предварительным данным, по итогам выборов депутатов окружной думы "Единая Россия" получила поддержку 32,09% избирателей, КПРФ – 20,11%, ЛДПР – 13,99%, "Партия пенсионеров" – 9,13%, "Справедливая Россия – за правду" – 9,03%, "Коммунисты России" – 5,27%.