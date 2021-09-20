20 Сентября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
правительство дума ханты-мансийского автономного округа-югра (2005) | Фото: Накануне.ru

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов думы Югры по одномандатным округам

По предварительным данным, представители "Единой России" одерживают победу по всем одномандатным округам на выборах в думу Югры, об этом сообщил Накануне.RU источник в региональном штабе партии власти.

В Белоярском одномандатном округе №1 победу одержал Леонид Михалко (50% голосов), в Няганском округе №3 – Андрей Осадчук (40%), Ханты-Мансийском округе №5 – Николай Ташланов (45%), Нефтеюганском округе №6 – Владимир Семёнов (60%), Пять-Яхском округе №8 – Сергей Елишев (35%), Когалымском округе №15 – Андрей Ковальский (40%), Мегионском округе №16 – Алексей Андреев (40%), Нижневартовских округах №17-19 – Наталья Западнова (30%), Сергей Великий (40%), Борис Хохряков (45%).

Ранее стало известно, что, по предварительным данным, по итогам выборов депутатов окружной думы "Единая Россия" получила поддержку 32,09% избирателей, КПРФ – 20,11%, ЛДПР – 13,99%, "Партия пенсионеров" – 9,13%, "Справедливая Россия – за правду" – 9,03%, "Коммунисты России" – 5,27%.

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Теги: дума ХМАО, одномандатный округ



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Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2021 14:43 Мск В Югре после обработки 95,68% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует "Единая Россия"

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