20 Сентября 2021
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Политика Челябинская область
Избирательная комиссия Челябинской области, Сергей Обертас (2020) | Фото: Накануне.RU

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области на 2% выше, чем в 2016 году

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 46,54% избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

В течение трех дней в регионе проголосовало 1 млн 204 тыс. 213 избирателей.

На выборах в Госдуму в 2016 году явка в Челябинской области была чуть ниже – 44,37%.

Напомним, в четырех из пяти одномандатных округах в Челябинской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, побеждают кандидаты от "Единой России". В Коркинском округе больше всего голосов набирает лидер южноуральского отделения "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартург.

После обработки 99,74% протоколов, "Единая Россия" набирает 34,34% голосов избирателей, КПРФ – 19,7%, "Справедливая Россия – За правду" - 17,22%, ЛДПР получает 7,84%, партия "Новые люди" – 8,3%.

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Теги: явка, выборы в Госдуму, голосование,



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