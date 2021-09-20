Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области на 2% выше, чем в 2016 году

Явка на выборах в Госдуму в Челябинской области составила 46,54% избирателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

В течение трех дней в регионе проголосовало 1 млн 204 тыс. 213 избирателей.

На выборах в Госдуму в 2016 году явка в Челябинской области была чуть ниже – 44,37%.

Напомним, в четырех из пяти одномандатных округах в Челябинской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, побеждают кандидаты от "Единой России". В Коркинском округе больше всего голосов набирает лидер южноуральского отделения "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартург.

После обработки 99,74% протоколов, "Единая Россия" набирает 34,34% голосов избирателей, КПРФ – 19,7%, "Справедливая Россия – За правду" - 17,22%, ЛДПР получает 7,84%, партия "Новые люди" – 8,3%.