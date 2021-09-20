Серебряный призёр Олимпиады в Токио получил свою звезду в сквере Спортивной славы Нижневартовска

В Нижневартовск приехал серебряный призёр XXXII Олимпийских игр в Токио Артём Вольвич. Волейболист побывал в сквере Спортивной славы, где открыли его именную звезду, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Я немного взволнован, это очень приятно. Я осознаю, что это внимание целого города. Иметь здесь личную звезду – огромная честь. Сквер – прекрасная идея, его можно показывать не только вартовчанам, но и гостям города. Все эти звёзды – отличная мотивация для подрастающего поколения к занятию спортом, работе над собой", - рассказал олимпийский призёр.

Юные волейболисты Нижневартовска мечтали лично познакомиться с Артёмом. Сегодня у них появилась такая возможность.

"Это был огромный сюрприз для нас, что Артем Вольвич приедет, мы очень ждали его и хотели лично познакомиться со знаменитым вартовчанином, который защищал честь страны на Олимпиаде", - поделились эмоциями воспитанники волейбольного клуба "Самотлор".

После фото- и автограф-сессий Артём рассказал о начале своего спортивного пути, поездке в Токио и дал напутствия начинающим спортсменам. По его словам, важно много тренироваться и слушать своего тренера. Первый наставник вартовчанина, Юлия Стенина, в свою очередь, отметила упорство и талант подопечного.

"Мы приходили в школы города и приглашали ребят к нам в секцию. На одной из таких встреч я увидела Артема, он тогда был в третьем классе, но уже отличался ростом в 164 см. С первых тренировок он проявлял интерес, у него все получалось, одним словом, талант мы заметили сразу, - рассказала тренер. – В мире сейчас очень сильные команды в данном виде спорта. Поэтому приятно осознавать, что наш земляк и воспитанник внес такой вклад в российский спорт, мы очень им гордимся".