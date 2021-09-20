20 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области бухгалтера администрации района будут судить за хищение бюджетных средств

Главного бухгалтера управления экономики, недвижимости и предпринимательства администрации Чесменского района будут судить за хищение из бюджета свыше 500 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемая с октября 2019 по февраль 2021 года ежемесячно в день перечисления заработной платы производила денежные суммы на счет, открытый на имя ее мужа, который в администрации трудоустроен не был.

Ущерб составил около 545 тыс. рублей.

В период с февраля 2020 по октябрь 2020 года обвиняемая переводила денежные средства в счет взыскания по исполнительному листу, выданному на ее имя. Таким образом, она похитила свыше 30 тыс. рублей.

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Теги: суд, бухгалтер, мэрия, хищение,



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