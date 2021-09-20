Ученому Голубкину вменяют передачу данных координатору проекта Hexafly-Int в Нидерландах

ФСБ считает, что сотрудник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин передавал сведения, содержащие гостайну, координатору проекта Hexafly-Int в Нидерландах Йохану Стиланту.

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Иван Павлов.

Защита заявляет, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего руководителя.

Суд арестовал Голубкина по подозрению в госизмене в апреле. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы. СМИ писали, что ученый подозревается в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

Кроме ЦАГИ, Голубкин сотрудничал с Московским физико-техническом институтом (МФТИ). Сообщалось, что он преподает аэродинамику больших скоростей и занимался исследованием гиперзвука.

Также источники сообщали, что Голубкин проходит по одному делу с физиком Анатолием Губановым. Он также участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.