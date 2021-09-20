20 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Владимир Русинов (2019) | Фото: Накануне.RU

"ЕР" в Свердловской области на выборах в Госдуму набрала всего 35%

Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов озвучил процентное число избирателей, проголосовавших за пять лидеров-партий в Госдуму РФ.

Так, на первом месте оказалась "Единая Россия" с 34,72%, далее следует КПРФ с 21,36%. После "Справедливая Россия" - 12,77%, ЛДПР - 8,74%, а также "Новые люди", от которой избирается бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, - 8,04%

По словам Русинова, явка на выборы в Госдуму РФ на Среднем Урале составила 48,47%. При этом более 91 тыс. свердловчан смогли проголосовать на дому. Уже обработано 99% протоколов УИК, подсчитаны данные с 2 тыс. 485 из 2 тыс. 529 избирательных участков.

По другим регионам УрФО у "единороссов" ситуация обстоит куда лучше. Среди регионов-лидеров - Ямал и Тюменская область, где за партию проголосовали более 65% и 50% соответственно.

В свою очередь секретарь свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий прокомментировал снижение снижение результатов по сравнению с 2016 годом.

"У нас несколько ниже результаты по сравнению с циклом 2016 года, но количество проголосовавших за партию "Единая Россия" по сравнению с 2016 годом увеличилось. То есть в этом плане мы видим положительную динамику. Сформирована работоспособная фракция большинства в законодательном собрании, и уже с сегодняшнего дня бюджет 2022 года начинает формироваться на основе тех предложений и наказав, которые нам дали люди", - заявил Шептий.

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Теги: Русинов, партии, голосование, Госдума



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