Из-за трагедии в пермском госуниверситете пермский "политех" уходит на дистант

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) с завтрашнего дня переходит на дистанционное обучение. Об этом говорится в приказе и. о. ректора ПНИПУ Николая Лобова, опубликованном на сайте вуза, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи с особой ситуацией приказываю организовать с 21 сентября до особого распоряжения процесс обучения в дистанционном формате для всех форм обучения, за исключением филиалов университета", - говорится в документе.

Остальные вузы о переходе на дистант пока не сообщают.

Напомним, ранее в Прикамье в связи с трагическими событиями в ПГНИУ отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. Все образовательные организации края должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

Сегодня утром студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства