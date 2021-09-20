Силовики оцепили Пушкинскую площадь в Москве, где вечером коммунисты планируют народный сход

В Москве силовики стягивают подразделения к Пушкинской площади, по периметру ее расставили автозаки, дежурят полицейские.

Вероятно, это приготовления к "народному сходу", который для обсуждения итогов выборов в Госдуму сегодня в центре столицы назначили московские коммунисты во главе с Валерием Рашкиным. Сход назначен на 19 часов мск, предположительно, до этого времени ЦИК успеет объявить окончательные результаты голосования, в том числе дистанционного, к которому у КПРФ особенно много вопросов.

"На Пушкинской заметна подготовка к народному ликованию по поводу фееричных результатов самых честных выборов", - иронизирует в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, публикуя фото с автозаками.