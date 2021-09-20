Силовики оцепили Пушкинскую площадь в Москве, где вечером коммунисты планируют народный сход

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Автозаки на Пушкинской площади (2021) | Фото: t.me/m_timonov / Официальный Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова

Силовики оцепили Пушкинскую площадь в Москве, где вечером коммунисты планируют народный сход

В Москве силовики стягивают подразделения к Пушкинской площади, по периметру ее расставили автозаки, дежурят полицейские.

Вероятно, это приготовления к "народному сходу", который для обсуждения итогов выборов в Госдуму сегодня в центре столицы назначили московские коммунисты во главе с Валерием Рашкиным. Сход назначен на 19 часов мск, предположительно, до этого времени ЦИК успеет объявить окончательные результаты голосования, в том числе дистанционного, к которому у КПРФ особенно много вопросов.

"На Пушкинской заметна подготовка к народному ликованию по поводу фееричных результатов самых честных выборов", - иронизирует в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, публикуя фото с автозаками.

Автозаки на Пушкинской площади(2021)|Фото: t.me/m_timonov / Официальный Telegram-канал депутата Мосгордумы Михаила Тимонова

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: пушкинская площадь, силовики, автозаки, выборы в госдуму



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети