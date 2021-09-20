20 Сентября 2021
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Происшествия Пермский край
Тимур Бекмансуров (2021) | Фото: vk.com/id670600029

Стрелок, напавший на вуз в Перми, легально владел оружием

Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров являлся владельцем зарегистрированного охотничьего оружия – гладкоствольной винтовки "HUGLU" калибра 12/76. Срок действия его разрешения истекал в мае 2026 г. Об этом в своём Telegram рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Все документы Бекмансуров оформил до вступления в силу нашего закона, ужесточающего медосмотр и требования для кандидатов на получение оружия. Правда, и это, боюсь, не панацея. Сам преступник писал в соцсетях, что выявить его реальные замыслы врачи не смогли и вряд ли смогут, так как он научился мастерски их скрывать. Это значит, что новой Госдуме предстоит продолжить системную работу над совершенствованием оружейного законодательства", - написал Хинштейн.

Напомним, студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Восемь человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка.

Перед нападением Бекмансуров оставил записку в соцсетях, в ней стрелок утверждает, что давно думал о шутинге и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту 2021-го собрал нужную сумму. Также стрелок "для упрощения работы СК" прикрепил обстоятельный рассказ о том, как проходил врачей для получения лицензии. При этом он пишет о "постоянном звоне в голове" и "переполняющем его гневе".

Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.

Для Перми и Пермского края это не первый случай массовой расправы за последнее время. В январе 2018 г. два подростка напали с ножами на школу № 127. Пострадали 15 человек. Тогда среди причин ситуаций называли "нездоровый психологический фон" в обществе. В ноябре 2019 г. в Кунгуре 17-летнего студента местного сельскохозяйственного колледжа наказали за подготовку нападения на учеников и преподавателей средней школы №10. В июле 2020 г. в городе Чердынь наказан 15-летний подросток, готовивший нападение на школу, во время которого собирался "убить 50 человек". В мае 2021 г. в Березниках (тоже Пермский край) лицеист напал с ножом на учителя.

Подобные нападения происходят и в других городах, притом, с пугающей регулярностью. В 2017 г. 19-летний Артур Г. устроил резню в Сургуте – ранил ножом случайных прохожих на одной из центральных улиц, после чего погиб от рук правоохранителей. Как оказалось, нападавший был сторонником террористов – это признал, пусть и гораздо позже, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

А в Керчи в октябре 2018 г. 18-летний студент колледжа Владислав Росляков напал на своих однокурсников и учителей. Причиной такого поступка глава Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал унижение – преступник страдал от того, что его все время унижали одноклассники. "Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", – сказал Бастрыкин. Также на фоне трагедии звучало мнение, что "в компьютерных играх, кино слишком много насилия".

Один из самых свежих эпизодов случился буквально в октябре 2019 г., когда призывник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, проходивший срочную службу в Забайкалье, расстрелял восьмерых солдат и двоих офицеров. Мотивы поступка выясняются, однако уже звучат заявления о том, что виной всему – компьютерные игры и интернет, которые "надо срочно запретить".

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Теги: стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров, Александр Хинштейн



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