20 Сентября 2021
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Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин представил кандидатуры на должность главы Дагестана

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

В тройку претендентов на должность главы Дагестана включены Самир Абдулхаликов - член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов - врио главы республики.

Непрямые выборы главы Дагестана пройдут 14 октября.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главу Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником.

Врио руководителя республики стал член Совфеда от Ставропольского края Сергей Меликов. Причем в 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии.

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Теги: владимир путин, дагестан, выборы главы дагестана



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