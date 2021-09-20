Путин представил кандидатуры на должность главы Дагестана

Президент России Владимир Путин внес в Народное собрание Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

В тройку претендентов на должность главы Дагестана включены Самир Абдулхаликов - член Избирательной комиссии Дагестана с правом решающего голоса, Камил Давдиев - заместитель председателя народного собрания республики и Сергей Меликов - врио главы республики.

Непрямые выборы главы Дагестана пройдут 14 октября.

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главу Дагестана Владимира Васильева и назначил его своим советником.

Врио руководителя республики стал член Совфеда от Ставропольского края Сергей Меликов. Причем в 2017 году он уже рассматривался на пост главы республики, но отказался от этой должности. В тот момент Меликов занимал пост заместителя директора Росгвардии.