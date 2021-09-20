В Магнитогорске полицейские устроили погоню со стрельбой из-за пьяного водителя

В Магнитогорске инспекторами ДПС пришлось стрелять по автомобилю, чтобы остановить пьяного водителя.

как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел сегодня ночью. Сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль Киа, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Он проигнорировал требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

Было организовано преследование. Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться. При этом водитель грубо нарушал ПДД РФ, выезжал на полосу встречного движения.

Тогда полицейские приняли решение применить табельное оружие. Сначала был сделан предупредительный выстрел в воздух, а затем по автомобилю.

"В результате транспортное средство остановилось, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения был задержан", - говорится в сообщении.

В отношении 21-летнего местного жителя составлено шесть административных материалов в том, числе за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Административный материал направлен в суд.