20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, авто, скорая (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передал современный автомобиль скорой помощи Уральскому институту травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина

Уральскому институту травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина передали современный автомобиль скорой помощи, передает корреспондент Накануне.RU. Современный и маневренный автомобиль медицинской службы, собранный на базе Citroen Jumpy, медицинскому учреждению подарили учредители Фонда святой Екатерины.

Автомобиль уже поступил в гараж медицинского центра и в ближайшие дни выйдет на линию.

фонд святой екатерины, авто, скорая(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Специалисты института давно отмечали необходимость в автомобиле, который бы позволял вмещать все необходимое для работы оборудование. В переданной медикам автомашине кроме всего прочего имеются и комфортные места для медицинской бригады. Также в машине установлены поручни, тележка-каталка с приемным устройством, кондиционер и трансформируемые сидения для сопровождения пациента. Основное преимущество новой машины — компактные размеры, что повышает маневренность и проходимость в условиях городских пробок.

фонд святой екатерины, авто, скорая(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Особенно остро потребность в таком автомобиле встала в период пандемии при оказании учреждением неотложной и экстренной помощи населению. Сейчас мы сможем организовывать комфортную транспортировку больных, которым требуется дополнительное обследование или перегоспитализация в другие медицинские организации города. Во всех случаях пациентов будет сопровождать медицинский персонал», — говорит заместитель директора по научной работе Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина Кирилл Бердюгин.

фонд святой екатерины, татьяна прусевич, скорая(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«Учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать высококлассных специалистов НИИ травматологии имени Чаклина. Автопарк клиники давно нуждался в таком автомобиле, и этот подарок стал одним из этапов реализации программы по поддержке медицинской сферы Екатеринбурга и Свердловской области», — комментирует покупку нового оборудования заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

фонд святой екатерины, татьяна прусевич(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Стоит отметить, что в мае Фонд святой Екатерины также передал институту современный артроскоп стоимостью 8,7 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, общий объем помощи врачам Свердловской области со стороны учредителей Фонда уже перевалил за 1,8 млрд рублей.

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Теги: фонд святой екатерины, авто, скорая, татьяна прусевич, нии травматологии



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