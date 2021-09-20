Памфилова будет докладывать Путину о выборах в Госдуму до объявления результатов ДЭГ по Москве

Центризбирком собирается объявить результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по Москве в 14:00 мск. То есть спустя 20 часов после завершения голосования. Это аномально длинный срок подсчета голосов как для ДЭГ, так и в целом для федеральных выборов.

Примечательно, что доклад президенту глава ЦИК Элла Памфилова, как ожидается, сделает около 13 часов мск, то есть раньше, чем обществу объявят итоговые цифры. Между тем, в ДЭГ по Москве участвовало около 2 млн избирателей.