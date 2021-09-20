20 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Из-за трагедии в пермском вузе, в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменили занятия

В Прикамье в связи с трагическими событиями в ПГНИУ отменили занятия в школах, техникумах и колледжах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В минобре Прикамья сообщили, что все образовательные организации края должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности.

"В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.
На месте ЧП в университете находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин", - говорится в сообщении краевых властей.

стрельба, ПГНИУ, скорая(2021)|Фото: instagram.com/mahonindn

стрельба, ПГНИУ, Дмитрий Махонин(2021)|Фото: instagram.com/mahonindn

Глава Прикамья выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана необходимая помощь.

Ситуацию прокомментировал депутат заксобрания Пермского края Александр Григоренко.

"Федеральным властям нужно делать выводы. Нужно изменение политики владения оружием. Но не так, как обычно (тупым ужесточением), а по-другому. Можно повысить возраст владения оружием до 21 года, как предлагает сенатор Климов. Я бы к тому же ввел запрет на владение оружием для тех, кто не служил в армии. Это логично. В армии учат и тому, когда оружие надо применять и когда не надо. И, наконец, усилил бы психиатрический контроль при получении лицензии. Но вместе с тем не нужно ужесточать требования к самому оружию и его ношению. Это лишь ухудшит ситуацию. Преступник оружие всегда найдет. Добропорядочный же гражданин не сможет в итоге защитить свою семью и дом", - высказался парламентарий в своем telegram-канале.

Напомним, по данным СКР, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.

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Теги: стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров, Путин, занятия



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