СМИ: Лавров и Шойгу откажутся от депутатских мандатов

Министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров, по данным источников "Интерфакса", откажутся от мандатов депутатов Госдумы после победы партии "Единая Россия" на парламентских выборах.

Отмечается, что потенциально в нижней палате парламента могут оказаться глава "Сириуса" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко якобы также в Госдуму не пойдет.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку ЕР на выборах в Госдуму по федеральному округу.

Ранее РБК уже сообщало, что детский омбудсмен Анна Кузнецова может стать единственной из "предвыборной пятерки" "Единой России", кто реально перейдет на работу в ГД после выборов.

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ему было бы жалко отпускать Лаврова и Шойгу из правительства в парламент. Путин заявил, что каждый из пятерки в случае победы сам сделает выбор. Но тогда может статься, что все решат отказаться от мандатов, а это уже будет выглядеть как "обман избирателей".