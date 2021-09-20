Путин принес соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе

Президенту России Владимиру Путину доложили о стрельбе в Пермском государственном университете. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщают "РИА Новости"

Он сообщил, что глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших во время нападения стрелка на университет.

По данным telegram-канала 112, охранник ПГНИУ пытался остановить стрелка, напавшего на ПГНИУ, но был застрелен.

По данным СКР, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, расследованием занимается Главное следственное управление ведомства.