ФАС усмотрела в деятельности "Т Плюс" признаки манипулирования ценами

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании "Т Плюс" – крупнейшего частного поставщика электроэнергии и тепла в России (контролируется "Реновой" Виктора Вексельберга).

"В действиях компании выявлены признаки манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, что является нарушением антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Отмечается, что служба нашла "признаки завышения цен в ценовых заявках, которые повлияли на формирование средневзвешенных нерегулируемых цен на электроэнергию на оптовом рынке, определяемых по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед".

По мнению ведомства, "Т Плюс" доминирует в ряде зон свободного перетока Первой ценовой зоны оптового рынка (выше 20%).

Если вина компании будет установлена, то ей грозит оборотный штраф (доля от выручки за предыдущий год) в соответствии с КоАП.