Франция выступила против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
(2004) |

Франция выступила против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон газете Politico.

Издание отмечает, что Еврокомиссия имеет полномочия вести торговые переговоры от имени стран-членов Евросоюза, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Парижа.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что вступление Австралии в новый альянс AUKUS "посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС".

Напомним, Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок.

Ранее на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией посольство Франции в Вашингтоне отменило прием и другие торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения.

Об отмене приема стало известно на следующий день после того, как США объявили о трехстороннем соглашении по безопасности с австралийцами и британцами с упором на Индо-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим соглашением США помогут Австралии с постройкой атомных подводных лодок, хотя раньше флот субмарин для этой страны собиралась сделать Франция. Срыв контракта обойдется Франции в несколько миллиардов долларов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что разрыв договора о строительстве дизельных подводных лодок с Францией отвечает национальным интересам страны, передает Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: франция, австралия, соглашение о свободной торговле



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети