Франция выступила против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон газете Politico.

Издание отмечает, что Еврокомиссия имеет полномочия вести торговые переговоры от имени стран-членов Евросоюза, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Парижа.

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил, что вступление Австралии в новый альянс AUKUS "посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС".

Напомним, Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта с французской компанией Naval Group на 12 подлодок.

Ранее на фоне разногласий по новому соглашению о безопасности между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией посольство Франции в Вашингтоне отменило прием и другие торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения.

Об отмене приема стало известно на следующий день после того, как США объявили о трехстороннем соглашении по безопасности с австралийцами и британцами с упором на Индо-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим соглашением США помогут Австралии с постройкой атомных подводных лодок, хотя раньше флот субмарин для этой страны собиралась сделать Франция. Срыв контракта обойдется Франции в несколько миллиардов долларов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что разрыв договора о строительстве дизельных подводных лодок с Францией отвечает национальным интересам страны, передает Regnum.