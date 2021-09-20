20 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске дом в ЖК "Яркая жизнь" достроят до конца мая 2022 года

В Челябинске завершать строительство дома №6 в микрорайоне "Яркая жизнь" будет компания "Высота".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя, подрядчик был выбран по результатам конкурса. 28 сентября Фонд дольщиков Челябинской области планирует подписание договора с подрядной организацией. Завершить работы подрядная организация должна до 30 мая 2022 года.

Напомним, в ЖК "Яркая жизнь" было приостановлено строительство четырех домов. Каждую многоэтажку строила самостоятельная организация. Единой управляющей организацией указанных застройщиков являлась компания ООО "Майлстоун Девелопмент". В настоящий момент один дом достроили. По двум принято решение Фонда. Ещё один дом "Яркой жизни" на данный момент остаётся на рассмотрении Фонда.

В декабре 2020 года в Челябинске был направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя компании-застройщика ЖК "Яркая жизнь". Гендиректор ООО "Майлстоун Девелопмент" обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

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Теги: Яркая жизнь, дольщики, долгострой,



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