Число погибших при стрельбе в пермском вузе возросло до восьми

Число погибших при стрельбе в Пермском государственном университете выросло до восьми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СКР.

По данным ведомства, точная информация о погибших и пострадавших все еще уточняется.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Личность подозреваемого установлена - это первокурсник Тимур Бекмансуров. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка.

Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.