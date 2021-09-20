Число погибших при стрельбе в пермском вузе возросло до восьми

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Тимур Бекмансуров (2021) | Фото: vk.com/id670600029

Число погибших при стрельбе в пермском вузе возросло до восьми

Число погибших при стрельбе в Пермском государственном университете выросло до восьми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СКР.

По данным ведомства, точная информация о погибших и пострадавших все еще уточняется.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).

20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

Личность подозреваемого установлена - это первокурсник Тимур Бекмансуров. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СМИ появилась информация о том, что от полученных ранений стрелок скончался. Однако позднее пресс-служба ПГНИУ удалила информацию про ликвидацию стрелка.

Также на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России для оказания практической помощи в расследовании.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: погибшие, пострадавшие, стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2021 12:50 Мск Из-за трагедии в пермском госуниверситете пермский "политех" уходит на дистант
Ранее 20.09.2021 12:15 Мск Стрелок, напавший на вуз в Перми, легально владел оружием
Ранее 20.09.2021 11:43 Мск Из-за трагедии в пермском вузе, в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменили занятия
Ранее 20.09.2021 11:27 Мск Путин принес соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2021 10:51 Мск Губернатор Прикамья выехал к вузу, где устроили стрельбу. Из Москвы летят министры
Ранее 20.09.2021 10:38 Мск Расследованием причины стрельбы в Пермском университете займётся Центральный аппарат СКР
Ранее 20.09.2021 10:29 Мск МВД сообщило о задержании стрелка в Перми
Ранее 20.09.2021 10:10 Мск В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек
Ранее 20.09.2021 10:00 Мск Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете - студенты выпрыгивают из окон


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети