20 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Анастасия и Сергей Удальцовы на выборах в Госдуму. (2021) | Фото: t.me/udaltsova_78

Анастасия Удальцова лидирует на выборах в Госдуму по 201-му одномандатному округу

По данным ЦИК, после обработки 78,13% протоколов представительница "Левого фронта" (и супруга основателя движения) Анастасия Удальцова лидирует на выборах в Госдуму по 201-му (Нагатинскому) одномандатному округу в Москве – она набирает 31,47% голосов.

Удальцова выдвигается от КПРФ. Ее основная конкурентка, выдвиженка от "Единой России", активистка "Общероссийского народного фронта" Светлана Разворотнева пока идет второй.

Отметим, что ЦИК до сих пор не озвучил официальные результаты дистанционного электронного голосования по Москве. По неофициальным данным, появляющимся в соцсетях, результаты ДЭГ не совпадают с очными результатами в тех округах, где сейчас лидируют оппозиционные кандидаты.

В КПРФ считают, что это подлог. Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов написал в своем Telegram-канале, что его движение требует отмены итогов электронного голосования.

"Очевидно, что в Москве "единороссы" проигрывают в большинстве округов, если брать результаты голосования на избирательных участках. Однако предварительные итоги онлайн-голосования (ДЭГ) кардинально отличаются от результатов на участках. И, конечно, в пользу ЕдРа", - пишет Удальцов.  

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Теги: анастасия удальцова, левый фронт, одномандатный округ, москва



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Ранее 20.09.2021 13:14 Мск Удальцова уступила кандидатке от "ЕР" при подсчете последнего процента протоколов


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