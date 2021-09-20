В Челябинской области "Единая Россия" показывает результат ниже, чем на выборах в Госдуму в 2016 году

В Челябинской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, пять партий преодолевают пятипроцентный барьер, передает корреспондент Накануне.RU.

После обработки 99,74% протоколов, "Единая Россия" набирает 34,34% голосов избирателей, КПРФ – 19,7%, "Справедливая Россия – За правду" - 17,22%, ЛДПР получает 7,84%, партия "Новые люди" – 8,3%.

На выборах в Госдуму в 2016 году у "Единой России" было 38,19% голосов, у КПРФ – 12,02%, у ЛДПР – 16,73%, у "Справедливой России" – 17,48%.

Напомним, в четырех из пяти одномандатных округах в Челябинской области на выборах в Госдуму, по предварительным данным, побеждают кандидаты от "Единой России". В Коркинском округе больше всего голосов набирает лидер южноуральского отделения "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартург.