"Единая Россия" предварительно получает 315 мест в парламенте, - Турчак

"Единая Россия" предварительно получает в Госдуме порядка 120 мандатов по федеральному списку и 195 - по одномандатным округам. Об этом заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Таким образом, по предварительным данным, партия получает порядка 315 мест в парламенте, что обеспечивает ей конституционное большинство, пишет "Интерфакс".

По данным ЦИК, по результатам обработки 85,64% итоговых протоколов пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму преодолевают пять партий.

"Единая Россия" набирает 49,75% голосов. За КПРФ свои голоса отдали 19,61% избирателей. ЛДПР набирает 7,52%, "Справедливая Россия" — 7,34%, «Новые люди» — 5,31%.

Отметим, "Единая Россия" набирает меньше голосов, чем в 2016 году. В предыдущие выборы в Госдуму ЕР получила 54,17% голосов избирателей.