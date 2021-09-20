Расследованием причины стрельбы в Пермском университете займётся Центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследование уголовного дела по статье "Убийство", возбужденного по факту стрельбы в университете Перми, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По имеющимся данным, 20 сентября студент открыл огонь в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли пять человек, пострадали шесть. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", - уточнила Петренко.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) для оказания практической помощи в расследовании.