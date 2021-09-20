Губернатор Прикамья выехал к вузу, где устроили стрельбу. Из Москвы летят министры

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выехал на место ЧП в пермском госуниверситете, где сегодня открыли стрельбу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Губернатор Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана вся необходимая помощь", - говорится в официальном сообщении властей.

Сообщается также, что в связи с ЧП в университете, по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина министр образования Валерий Фальков и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня вылетают в Пермь.

По предварительной информации есть погибшие и пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы и экстренные медицинские службы. Власти края также сообщают, что нападавший обезврежен.

В СКР уточняют, что личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.