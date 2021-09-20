На Среднем Урале прокуратура добивается рекультивации бывшего Дегтярского рудника

На Среднем Урале прокуратура через суд добивается рекультивации территории бывшего Дегтярского рудника.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что отобранные на месте рудника пробы почвы и воды содержат значительные превышения предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Было установлено, что сброс нейтрализованных шахтных вод после станции нейтрализации оказывает негативное влияние на Ельчевское водохранилище. Обнаружено его загрязнение по сульфат-иону, марганцу, цинку, меди и другим компонентам.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Региональному министерству природных ресурсов и экологии до 31 декабря 2023 года следует обеспечить включение Дегтярского медного рудника в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Также министерству совместно с администрацией Дегтярска нужно обеспечить рекультивацию нарушенных земель и защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами. Срок – до конца 2027 года.