20 Сентября 2021
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале прокуратура добивается рекультивации бывшего Дегтярского рудника

На Среднем Урале прокуратура через суд добивается рекультивации территории бывшего Дегтярского рудника.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что отобранные на месте рудника пробы почвы и воды содержат значительные превышения предельно допустимых значений по марганцу, цинку, меди, железу, никелю, ванадию, свинцу и нефтепродуктам. Было установлено, что сброс нейтрализованных шахтных вод после станции нейтрализации оказывает негативное влияние на Ельчевское водохранилище. Обнаружено его загрязнение по сульфат-иону, марганцу, цинку, меди и другим компонентам.

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура направила иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Региональному министерству природных ресурсов и экологии до 31 декабря 2023 года следует обеспечить включение Дегтярского медного рудника в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Также министерству совместно с администрацией Дегтярска нужно обеспечить рекультивацию нарушенных земель и защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами. Срок – до конца 2027 года.

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Теги: рудник, рекультивация, суд, прокуратура



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