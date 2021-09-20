МВД сообщило о задержании стрелка в Перми

Стрелявший в пермском государственном университете задержан. Об этом сообщили в МВД Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве также подтвердили, что есть погибшие и раненные. Однако их точное количество не уточняется. Минздрав сообщает о том, что в результате стрельбы пострадали более 10 человек.

СМИ сообщали о том, что число жертв стрельбы возросло до пяти.

Названо предварительное имя стрелка. Якобы его зовут Тимур Бекмансуров. Он пришел на территорию в броне и шлеме.