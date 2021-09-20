МВД сообщило о задержании стрелка в Перми

20 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Студенты покидают Пермский государственный университет через окна (2021) | Фото: РенТВ

МВД сообщило о задержании стрелка в Перми

Стрелявший в пермском государственном университете задержан. Об этом сообщили в МВД Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве также подтвердили, что есть погибшие и раненные. Однако их точное количество не уточняется. Минздрав сообщает о том, что в результате стрельбы пострадали более 10 человек.

СМИ сообщали о том, что число жертв стрельбы возросло до пяти.

Названо предварительное имя стрелка. Якобы его зовут Тимур Бекмансуров. Он пришел на территорию в броне и шлеме.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: стрельба, ПГНИУ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.09.2021 12:50 Мск Из-за трагедии в пермском госуниверситете пермский "политех" уходит на дистант
Ранее 20.09.2021 12:15 Мск Стрелок, напавший на вуз в Перми, легально владел оружием
Ранее 20.09.2021 11:43 Мск Из-за трагедии в пермском вузе, в школах, техникумах и колледжах Прикамья отменили занятия
Ранее 20.09.2021 11:27 Мск Путин принес соболезнования родным и близким погибших в пермском вузе
Ранее 20.09.2021 10:59 Мск Число погибших при стрельбе в пермском вузе возросло до восьми
Ранее 20.09.2021 10:51 Мск Губернатор Прикамья выехал к вузу, где устроили стрельбу. Из Москвы летят министры
Ранее 20.09.2021 10:38 Мск Расследованием причины стрельбы в Пермском университете займётся Центральный аппарат СКР

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.09.2021 10:10 Мск В результате стрельбы в Пермском университете погибли пять человек
Ранее 20.09.2021 10:00 Мск Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете - студенты выпрыгивают из окон


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети