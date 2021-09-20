20 Сентября 2021
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Дистанционное электронное голосование. (2021) | Фото: МГИК

Дистанционно в ДНР и ЛНР проголосовали 152 тыс. новых граждан РФ

Жители ДНР и ЛНР, вступившие в гражданство РФ, впервые голосовали на российских выборах. Всего гражданами РФ стали уже более 600 тыс. человек. Все они имели возможность проголосовать по партийным спискам. По этой причине количество проголосовавших в республиках легко вычислить.

Так как жители ДНР и ЛНР, за редкими исключениями, не имеют прописки в России, то они имели право голосовать только за партийные списки. Поэтому число дистанционно проголосовавших из ДНР примерно равно разнице дистанционно проголосовавших в Ростовской области по спискам и по одномандатным округам. Там по одномандатным округам было отдано 125 989 голосов (то есть жители Ростовской области), а всего - 277 857. Разница в 152 тысячи - это и есть те, кто голосовал из ДНР и ЛНР. То есть дистанционно в республиках проголосовали почти четверть тех, кто имел право голоса. Для этого были открыты специальные информационные центры, чтобы помочь тем, кто не может разобраться сам.

Интересно, что число проголосовавших дистанционно из ДНР и ЛНР больше, чем число проголосовавших дистанционно жителей Ростовской области.

Также жители Донбасса голосовали очно в Ростовской области, куда выезжали автобусы.

Большого ажиотажа в связи с выборами в ДНР и ЛНР не наблюдалось. Несмотря на информацию в соцсетях и в украинских СМИ, реального принуждения не было, если не считать устных призывов проявить "гражданский долг".

Естественно, показательно голосовали первые лица республики. Все они делали это дистанционно, сопровождая это торжественными заявлениями, в которые, впрочем, уже мало верят: все-таки семь лет конфликта без намека на его разрешение бесследно не проходят.

Конфликтов или инцидентов в ДНР и ЛНР в связи с выборами не зафиксировано. Опросы о партийных предпочтениях не проводились, поэтому результаты голосования, в отличие от явки, узнать невозможно в связи с тем, что они включают все голоса из Ростовской области.

Накануне вечером председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский озвучил такие же данные. По его словам, из Донбасса дистанционно проголосовали более 150 тысяч человек.

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Теги: ДНР, выборы в Госдуму



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