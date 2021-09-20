Дистанционно в ДНР и ЛНР проголосовали 152 тыс. новых граждан РФ

Жители ДНР и ЛНР, вступившие в гражданство РФ, впервые голосовали на российских выборах. Всего гражданами РФ стали уже более 600 тыс. человек. Все они имели возможность проголосовать по партийным спискам. По этой причине количество проголосовавших в республиках легко вычислить.

Так как жители ДНР и ЛНР, за редкими исключениями, не имеют прописки в России, то они имели право голосовать только за партийные списки. Поэтому число дистанционно проголосовавших из ДНР примерно равно разнице дистанционно проголосовавших в Ростовской области по спискам и по одномандатным округам. Там по одномандатным округам было отдано 125 989 голосов (то есть жители Ростовской области), а всего - 277 857. Разница в 152 тысячи - это и есть те, кто голосовал из ДНР и ЛНР. То есть дистанционно в республиках проголосовали почти четверть тех, кто имел право голоса . Для этого были открыты специальные информационные центры, чтобы помочь тем, кто не может разобраться сам.

Интересно, что число проголосовавших дистанционно из ДНР и ЛНР больше, чем число проголосовавших дистанционно жителей Ростовской области.

Также жители Донбасса голосовали очно в Ростовской области, куда выезжали автобусы.

Большого ажиотажа в связи с выборами в ДНР и ЛНР не наблюдалось. Несмотря на информацию в соцсетях и в украинских СМИ, реального принуждения не было, если не считать устных призывов проявить "гражданский долг".

Естественно, показательно голосовали первые лица республики. Все они делали это дистанционно, сопровождая это торжественными заявлениями, в которые, впрочем, уже мало верят: все-таки семь лет конфликта без намека на его разрешение бесследно не проходят.

Конфликтов или инцидентов в ДНР и ЛНР в связи с выборами не зафиксировано. Опросы о партийных предпочтениях не проводились, поэтому результаты голосования, в отличие от явки, узнать невозможно в связи с тем, что они включают все голоса из Ростовской области.

Накануне вечером председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский озвучил такие же данные. По его словам, из Донбасса дистанционно проголосовали более 150 тысяч человек.