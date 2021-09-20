20 Сентября 2021
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Политика Санкт-Петербург
Оксана Дмитриева, МЭФ, правительство, экономика (2015) | Фото: nakanune.ru

Оксана Дмитриева вернется в Госдуму – она станет единственным представителем "Партии роста"

Оксана Дмитриева побеждает на выборах в Госдуму по 217-му одномандатному округу в Санкт-Петербурге. Она опережает представительницу "Единой России" Любовь Егорову и коммуниста Вячеслава Соколова.

Дмитриева, вероятно, станет единственным представителем "Партии роста" в Госдуме – по партийным спискам партия Бориса Титова в новый парламент не проходит, так как не набирает 5%.

Дмитриева уже неоднократно бывала депутатом Госдумы. В 2016-м она выдвигалась от той же партии, но проиграла "единороссу" Михаилу Романову. Тогда Дмитриева и другие оппозиционные кандидаты пытались инициировать проверку прокуратуры в связи с использованием "черных технологий", например, кандидатов-двойников. А глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала тогда прошедшие в Петербурге выборы "вызывающим и циничным применением административного ресурса" (и еще не раз с тех пор ругала питерскую избирательную систему, в которой, впрочем, ничего кардинально не поменялось).

На проходивших одновременно с думскими выборах в Законодательное собрание Петербурга в 2016-м список "Партии роста", который возглавляла Оксана Дмитриева, получил 10,7% голосов избирателей. По результатам выборов Оксана Дмитриева была избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.

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Теги: оксана дмитриева, партия роста, одномандатный округ



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