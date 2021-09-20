Британские ученые выяснили, как получить "сверхчеловеческий" иммунитет от коронавируса

Британские исследователи выяснили, что человек, который переболел коронавирусом и при этом вакцинировался двумя дозами препаратов Pfizer или Moderna, может получить иммунитет, способный справиться с новыми штаммами COVID-19, сообщает The Telegraph.

По мнению ученых, такой комплекс дает организму огромное количество "гибких" антител.

Сами исследователи считаю такого рода иммунитет "сверхчеловеческим" или "гибридным", пишет Regnum.

Ранее ученые из Британии заявили, что переболевшим ковидом не нужно вакцинироваться, их иммунитет намного сильнее, чем после вакцинации. «После естественного заражения вакцинация не дает дополнительных преимуществ, поэтому иммунизация выздоровевших от COVID-19 является бесполезной тратой ресурсов", - сказал профессор Центра общественной медицины Всеиндийского института медицинских наук (AIIMS) Санджай Рай.