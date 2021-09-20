20 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
дракон на будке между ул. Сакко и Ванцетти, 47 и пр. Ленина, 20 (2021) | Фото: пресс-служба международного фестиваля STENOGRAFFIA

Художник "Стенографии" перенес дракона иллюстратора Стерлиговой на улицу Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга на стене будки между ул. Сакко и Ванцетти, 47 и пр. Ленина, 20 появился дракон выдающегося иллюстратора Евгении Ивановны Стерлиговой. Перенести фантастического персонажа из книги на стену в 70 кв.м. помог уличный художник Андрей Топоров в рамках международного фестиваля STENOGRAFFIA.

дракон на будке между ул. Сакко и Ванцетти, 47 и пр. Ленина, 20(2021)|Фото: пресс-служба международного фестиваля STENOGRAFFIA

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, рисовать драконов художница начала под впечатлением от фантастического романа Клиффорда Саймака "Заповедник гоблинов". С тех пор эти мистические существа часто появляются в ее рисунках.

"Книга - это действительно лучшее, что придумало человечество. Это то, что может оправдать его существование, если угодно. И у каждого человека есть своя система ценностей. И у меня на первом месте стоит свобода и любимое дело, одним словом - книги. Без этого жить невозможно", - поделилась художница, которая предпочитает называть себя "рисующим читателем".

дракон на будке между ул. Сакко и Ванцетти, 47 и пр. Ленина, 20(2021)|Фото: пресс-служба международного фестиваля STENOGRAFFIA

Дракон изображен на фоне туманного пейзажа с готическим замком. Художник фестиваля попытался сохранить характерный подчерк иллюстратора и передать атмосферу, созданную автором. Арт-объект стал благодарностью от родного города художнице за талант и добрые иллюстрации, которые она подарила детям через книги.

"Этот проект важен по нескольким причинам, - рассказывает художник Топоров. - Первая и основная – это коллаборация художников сквозь время. Посредством "уличного искусства" зрителю рассказывается о выдающемся иллюстраторе небанально: не просто через портрет, а через реальную работу автора. Вторая причина – проект напоминает жителям города, что Урал – это кузница талантов. И наш город полон ими. Конечно, и сейчас, и в процессе создания арт-объекта, я чувствую огромную ответственность за сделанное, ведь копировать руку мастера тяжело. Поэтому самой важной оценкой проделанной работы для меня будет одобрение самой Евгении Ивановны, получилось ли у меня передать все тонкости оригинального рисунка, удачно ли вышла адаптация его под большую поверхность".

дракон на будке между ул. Сакко и Ванцетти, 47 и пр. Ленина, 20(2021)|Фото: пресс-служба международного фестиваля STENOGRAFFIA

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Теги: стенография, екатеринбург, дракон, стерлигова



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