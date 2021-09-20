Неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете - студенты выпрыгивают из окон

В здании Пермского госуниверситета неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе вуза агентству сообщили, что, по предварительным данным, речь идёт о четверых пострадавших. Стрельба идёт из пневматического оружия.

"Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет, разворачивайтесь", - говорится в сообществах вуза в соцсетях.