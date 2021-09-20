На Южном Урале аннулировали бюллетени на участке, где неизвестные проголосовал за семью из шести человек

В Челябинской области признаны недействительными бюллетени на избирательном участке, где кто-то проголосовал за семью из шести человек, включая умершего родственника, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инцидент произошел в Сосновском районе на избирательном участке № 2164 в селе Чипышево. На участок пришла девушка, которая обнаружила, что за её семью из шести человек, уже проголосовали, включая её умершего родственника. УИК находится в магазине и здесь нет видеонаблюдения.

В пресс-службе челябинского облизбиркома Накануне.RU сообщили, что в ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

"Что касается избирательного процесса, бюллетени с данного стационарного избирательного ящика решением комиссии признаны недействительными", - отметили в комиссии.