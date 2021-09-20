20 Сентября 2021
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Политика Центральный ФО В России
(2019) | Фото: AmurMedia

В Костромской области КПРФ отстает от "Единой России" на 1,79%

В Костромской области после обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия", КПРФ отстает на 1,79%.

По данным облизбиркома, у единоросов - 30,26% голосов, у коммунистов - 28,47%.

"Справедливая Россия — За правду" получила 11,42% голосов избирателей, ЛДПР — 9,93%, "Новые люди" — 8,50%.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным подсчета голосов, КПРФ обходит "Единую Россию" на выборах в трех регионах – Ненецком автономном округе, Якутии и Хабаровском крае.

Также очень близки к победе коммунисты были в Ульяновской и Сахалинской областях, но все же и по партийным спискам, и по одномандатникам там пока побеждают "единороссы".

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Теги: кпрф, единая россия, выборы в госдуму, костромская область



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