20 Сентября 2021
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Рамзан Кадыров набирает 99,63% голосов на выборах главы Чечни

Рамзан Кадыров, возглавляющий Чечню с 2007 года, может побить собственный рекорд по количеству лояльных избирателей.

По данным на утро 20 сентября – после обработки 53,88% протоколов – Кадыров набирает 99,63%. Коммунист Халид Накаев набирает 0,15%, выдвиженец от партии "Справедливая Россия – За правду" Иса Хаджимурадов – 0,19%. Выборы в 2016 году Кадыров выиграл с 97,56% голосов избирателей.

Еще в мае Кадыров кокетливо заявлял, что не будет баллотироваться, "даже если несколько процентов населения выступят против" его кандидатуры. Но уже в июне "Всемирный съезд чеченского народа" "потребовал" от Кадырова идти на выборы в очередной раз.

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Теги: рамзан кадыров, выборы, чечня



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