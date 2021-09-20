"Единая Россия" набрала в Курганской области 36% на выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Курганской области озвучила явку и предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, "Единая Россия" набирает 36,07% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 23,45%. ЛДПР получает 11,78%. У партии "Справедливая Россия – За правду" 10,51% голосов избирателей.

Смогла преодолеть пятипроцентный барьер партия "Новые люди". За нее в Курганской области проголосовали 6,61% избирателей. Остальные партии набрали менее 5%.

Напомним, в 2016 году "ЕР" в Курганской области набрала 41,56%.

По одномандатному округу, по предварительным данным, побеждает действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков. За него проголосовало 37,58% избирателей. Второе место у лидера курганских коммунистов Виктора Зырянова, набравшего 19,09% голосов избирателей. За координатора Курганского отделения ЛДПР Юрия Ярушина проголосовали 9,25% избирателей.

Явка на выборах в Госдуму в регионе составила 48,28%. В 2016 году она была 41,82% избирателей.