Пандемия не помеха. "Кросс наций" на Среднем Урале пробежало более 300 тысяч человек

Несмотря на пандемию коронавируса и введенные из-за нее ограничения на проведение "Кросса наций-2021", в соревнованиях приняло участие свыше 300 человек из 60 муниципалитетов Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что региону пришлось проводит забег в новом формате: к соревнованиям не допускались люди старше 65 лет, остальные же могли через сайт регистрации выбрать для себя дистанцию от 1,5 до 2 км, а также район города и удобное время. Так, сразу в семи районах уральской столицы организаторы подготовили восемь площадок, на которых стартовали более 8 тыс. человек.

"Кросс наций-2021" прошел в рамках празднования Международного дня студенческого спорта. На забег с площади УрФУ вышло 2 тыс. студентов из 13 вузов. Победителями студенческого забега стали команды Уральского Государственного горного Университета, Уральского юридического института и УрФУ.

Также в Екатеринбурге в рамках областного этапа всероссийского дня бега "Кросс наций-2021" прошли забеги сильнейших спортсменов Среднего Урала, имеющих спортивный разряд. Победители и призеры этих соревнований 9-10 октября представят регион на чемпионате и первенстве России по легкоатлетическому кроссу в Оренбурге.