20 Сентября 2021
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Экономика В России
Греча (2020) | Фото: Накануне.RU

Цены на гречку впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

Летом 2021 года цены на гречку в магазинах выросли до рекордного за последние десять лет уровня.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе один килограмм гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 рубля.

Последний раз отметку в 100 рублей за 1 кг цены на эту крупу превышали только в мае 2011 года - тогда гречка подорожала до 112 рублей за 1 кг.

Отмечается, что нынешним летом крупа стоила больше, чем весной 2020 года, когда ее активно скупали в преддверии карантина.

Напомним,в конце апреля Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Как отмечалось, данная мера поможет не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке.

В мае Правительство установило временный запрет с 5 июня по 31 августа на вывоз из России гречки.

В августе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев допустил продление запрета на экспорт гречки. Он уточнял, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании, пишет Regnum.

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Теги: гречка, цена, гречневая крупа



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